Вечный огонь потушили в Ноябрьске из-за сильных морозов 

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В Вечный огонь в Ноябрьске ( ЯНАО ) перестал поступать газ из-за 46-градусных морозов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь", — указано в сообщении.

Отмечается, что подача газа возобновится при повышении температур. По данным муниципалитета, утром в субботу, 23 января, во втором по численности городе Ямала температура воздуха опустилась до -46 °C.

Ранее сообщалось, что в России похолодает до -56°C.