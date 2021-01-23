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Вечный огонь потушили в Ноябрьске из-за сильных морозов 

Газета.Ru и ещё 2 44 минуты назад
Вечный огонь потушили в Ноябрьске из-за сильных морозов
Фото: Газета.Ru
В Вечный огонь в Ноябрьске (ЯНАО) перестал поступать газ из-за 46-градусных морозов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь", — указано в сообщении.

Отмечается, что подача газа возобновится при повышении температур. По данным муниципалитета, утром в субботу, 23 января, во втором по численности городе Ямала температура воздуха опустилась до -46 °C.
Ранее сообщалось, что в России похолодает до -56°C.
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Общество , Ноябрьск , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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