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Михалков процитировал нацистов в своем шоу 

Елена Прошина 27 минут назад
Михалков использовал девиз нацистов в своем шоу
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков использовал девиз концентрационного лагеря Бухенвальд в названии нового эпизода своего YouTube-шоу «БесогонTV».
Позавчера он разместил на канале «БесогонTV» анонс нового выпуска под названием «Jedem das Seine / Каждому свое». Он будет опубликован сегодня. В нем Михалков поговорит о том, кто такой Клаус Шваб и как он стал главным идеологом в мире, каким образом пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 связана с узким окном возможностей по переделу мира, что на самом деле кроется под красивым и пафосным термином «великая перезагрузка» и многом другом, что интересует миллионы людей.

«Прямо сердце оборвалось, когда увидела название будущей передачи. Очень ждем новой встречи», — прокомментировала одна из пользовательниц YouTube.

Jedem das Seine — юридическое понятие, которое нацисты разместили в качестве девиза над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд.
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В октябре, как сообщал «Рамблер», Михалков заявил, что слова папы римского Франциска о том, что гомосексуалы — дети Божьи и имеют право на семью, свидетельствуют о надвигающейся катастрофе, так как христианская религия перестала быть незыблемой в попытке сохранить человеческий образ.
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Общество , ФРАНЦИСК , Клаус Шваб , Никита Михалков
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