В России стартует конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» 

России стартует новый кадровый конкурс — «Лидеры интернет-коммуникаций», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами организаторов.

Организаторами конкурса станут автономные некоммерческие организации «Диалог» и «Россия — страна возможностей».

Ожидается, что в конкурсе смогут принять участие до 25 тысяч человек, 300 из них попадут в финал, а победителей будет около 70.

Победителям предложат работу в пресс-службах федерального правительства и региональных администраций. Примерно 50% вакансий намерен обеспечить «Диалог». Собеседники «Ведомостей» объяснили, что на госслужбе требуются люди, которые смогут управлять «процессами перехода в онлайн» и способны отличить «SMM-менеджера от Instagram-продюсера».

12 января Сергей Кириенко презентовал конкурс АНО «Россия — страна возможностей» для политологов и политтехнологов. По его словам, победители конкурса будут задействованы при организации выборов 2021 года.