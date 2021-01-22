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В России стартует конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» 

Вероника Полынина 1 час назад
В России стартует конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»
Фото: РИА Новости
В России стартует новый кадровый конкурс — «Лидеры интернет-коммуникаций», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами организаторов.
Организаторами конкурса станут автономные некоммерческие организации «Диалог» и «Россия — страна возможностей».
Ожидается, что в конкурсе смогут принять участие до 25 тысяч человек, 300 из них попадут в финал, а победителей будет около 70.
Победителям предложат работу в пресс-службах федерального правительства и региональных администраций. Примерно 50% вакансий намерен обеспечить «Диалог». Собеседники «Ведомостей» объяснили, что на госслужбе требуются люди, которые смогут управлять «процессами перехода в онлайн» и способны отличить «SMM-менеджера от Instagram-продюсера».
По информации источников газеты, в администрации президента конкурс курирует первый замруководителя АП Сергей Кириенко, в правительстве — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
12 января Сергей Кириенко презентовал конкурс АНО «Россия — страна возможностей» для политологов и политтехнологов. По его словам, победители конкурса будут задействованы при организации выборов 2021 года.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Чернышенко , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , Ведомости
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