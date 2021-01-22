Доцент РАНХиГС Карнаухов призвал не вовлекать несовершеннолетних в незаконные митинги

«А вы осознаете, что наших детей гонят на незаконный митинг зарубежные силы? Вы понимаете, что в России нет центров, которые бы координировали завтрашние митинги? Что все делают спецслужбы Запада!» — написал Карнаухов в своем телеграм-канале.