Доцент РАНХиГС Карнаухов призвал не вовлекать несовершеннолетних в незаконные митинги

«А вы осознаете, что наших детей гонят на незаконный митинг зарубежные силы? Вы понимаете, что в России нет центров, которые бы координировали завтрашние митинги? Что все делают спецслужбы Запада!» — написал Карнаухов в своем телеграм-канале.
«Все что нужно для модераторов нестабильности: жертвы детей. Раненые, потерявшиеся, скандалы родителей, получившие сроки, административные аресты — сгодится все! Для каждого будет подобрана своя роль!» — считает политолог.
«Ну и главное, думаю, что нужно вводить в УК РФ отдельный институт статей, которые введут ответственность за совершение преступлений в сфере протестной активности с акцентом на недопущение вовлечения детей и безграничного использования информационных технологий», — заключил доцент РАНХиГС.
«Я считаю, что правоохранительные органы должны решительнее превентивно пресекать такую деятельность, это их прямая обязанность, а не только реагировать по факту. Важно помнить — призывы провокаторов могут сломать жизни несовершеннолетним и детям!» — написал Аграновский в телеграм-канале.