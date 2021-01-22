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Москва

Сергей Карнаухов: наших детей гонят на незаконный митинг зарубежные силы 

Вероника Полынина 1 час назад
Доцент РАНХиГС Карнаухов призвал не вовлекать несовершеннолетних в незаконные митинги
Фото: РИА Новости
Западные спецслужбы вовлекают несовершеннолетних россиян в несанкционированные митинги. Об этом заявил доцент ИГСУ РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«А вы осознаете, что наших детей гонят на незаконный митинг зарубежные силы? Вы понимаете, что в России нет центров, которые бы координировали завтрашние митинги? Что все делают спецслужбы Запада!» — написал Карнаухов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что арест Алексея Навального — лишь «повод, ширма» для западных координаторов протестов, а их главная цель — столкнуть общество и привести к человеческим жертвам, в первую очередь, среди детей.

«Все что нужно для модераторов нестабильности: жертвы детей. Раненые, потерявшиеся, скандалы родителей, получившие сроки, административные аресты — сгодится все! Для каждого будет подобрана своя роль!» — считает политолог.

Карнаухов призвал «противостоять этому системно и немедленно», приведя закон «О митингах» в соответствии с международными стандартами, то есть отменив «административные прелюдии».

«Ну и главное, думаю, что нужно вводить в УК РФ отдельный институт статей, которые введут ответственность за совершение преступлений в сфере протестной активности с акцентом на недопущение вовлечения детей и безграничного использования информационных технологий», — заключил доцент РАНХиГС.

Схожую точку зрения высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский. Он отметил, что для оппозиции ее сторонники — «это просто расходный материал», а из несовершеннолетних, которых активно зазывают на митинги, хотят сделать «жертв режима» по образцу позапрошлогоднего «московского процесса».
Адвокат призвал власти решительно противостоять втягиванию детей в участие в несанкционированных акциях.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны решительнее превентивно пресекать такую деятельность, это их прямая обязанность, а не только реагировать по факту. Важно помнить — призывы провокаторов могут сломать жизни несовершеннолетним и детям!» — написал Аграновский в телеграм-канале.

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Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Аграновский , Сергей Карнаухов , МВД
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