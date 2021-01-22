Актер Алексей Гуськов удивился включению в чёрный список Минкульта Украины

Я учился в средней школе № 108 на улице Донецкой в городе Киеве, мой отец похоронен на Байковом кладбище. Это город моего детства, моей юности, где я в первый раз поцеловался, где я окончил школу, — рассказал Гуськов в эфире «Радио 1».

Актёр напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег. Он подчеркнул, что считает происходящее затянувшимися политическими играми, которые должны пройти, а разум победить.

Я продолжаю ездить в Крым, если есть съёмки, я даже не рефлексирую по этому поводу, я работаю в Европе. Какую опасность я представляю для Украины, не понимаю, — сообщил актёр.

Он также коснулся темы включения Киркорова в список иностранцев, которым запрещён въезд в Литву. МИД этой страны обратился в департамент миграции с просьбой внести исполнителя в чёрный список.

Что касается Киркорова, я не знаю, какую опасность он представляет для Литвы. Кстати, наш худрук — литовский режиссёр и принадлежит всему миру, — подытожил Гуськов.

62-летний народный артист России Алексей Гуськов знаком зрителям по сериалу «Граница: Таёжный роман», фильмам «Мусорщик», «Классик», «Волкодав», «Дневник убийцы», «Вечная жизнь Александра Христофорова» и другим.