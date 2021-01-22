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В Петербурге на 10% снизилась суточная госпитализация COVID-пациентов 

runews24.ru 26 минут назад
В Петербурге снизилась суточная госпитализация COVID-пациентов
Фото: открытые источники
Петербургские власти заявили о снижении суточной госпитализации COVID-пациентов не менее чем на 10%, в связи с чем, в инфекционных больницах активно освобождаются койки для новых пациентов.
По данным на 21 января, из имеющихся в петербургских больницах 12 488 мест свободны 3 577, что составляет 28,6% от их общего числа.
Городские власти считают, что данная тенденция сигнализирует об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным аналитиков, суточный прирост заболеваемости в Северной столице снизился на более чем 15%, а показатели по количеству выздоровевших выросли на 18%.
Несмотря на это, координационный совет и комитет по здравоохранению призывает не считать эту статистику признаком спада пандемии и не пренебрегать соблюдением профилактических мер.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург , Северный
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