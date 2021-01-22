Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью 

Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко

"В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", — сказал Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он пояснил, что государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.

Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, уточнил Вовченко.