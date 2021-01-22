Соловьев призвал Россию добиться уступок от США при продлении СНВ-3

«Американцам продление нужно. А нам зачем? Если они так хотят этого договора, то ради его подписания на что они готовы пойти? Снять ряд санкций? Отказаться от борьбы с "Северным потоком — 2"? Хватит этой "игры в одни ворота". Пора переходить к жесткому прагматичному подходу», — написал Соловьев в своем телеграме.