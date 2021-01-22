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Соловьев призвал Россию надавить на США из-за СНВ-3 

Артём Кульша 25 минут назад
Соловьев призвал Россию добиться уступок от США при продлении СНВ-3
Фото: ТАСС
Россия должна добиться от США уступок при продлении договора СНВ-3. Об этом телеведущий Владимир Соловьев заявил в своем телеграме.
СНВ-3, как сообщал «Рамблер», — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 года срок его действия истечет.
15 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа обставляла продление договора неприемлемыми дополнительными условиями, но если новая администрация от них откажется, то договоренность может быть достигнута довольно быстро.
Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента Джо Байдена считает СНВ-3 опорой стратегической стабильности между странами. Она сообщила, что договор отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и те стремятся продлить срок его действия на пять лет.

«Американцам продление нужно. А нам зачем? Если они так хотят этого договора, то ради его подписания на что они готовы пойти? Снять ряд санкций? Отказаться от борьбы с "Северным потоком — 2"? Хватит этой "игры в одни ворота". Пора переходить к жесткому прагматичному подходу», — написал Соловьев в своем телеграме.

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Комментарии
Общество , В мире , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Администрация США
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