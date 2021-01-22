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Москва

Назван размер надбавки советников по воспитанию в школах России 

ИА Regnum 29 минут назад
Назван размер надбавки советников по воспитанию в школах России
Фото: РИА Новости
Надбавка советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями будет составлять около 15 тысяч рублей. Об этом 22 января заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы планируем, что ставка будет 0,2 и среднемесячная зарплата или доплата — 15 тысяч рублей ежемесячно», — заявил Кравцов.

По его словам, примерно такая же доплата на данный момент предусмотрена для классных руководителей в школах.
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Общество , Сергей Кравцов , ИА REGNUM , Москва
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