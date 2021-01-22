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Москва

Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V» 

RT на русском и ещё 30 38 минут назад
Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Россия и Венгрия заключили контракт на поставку вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра Гамалеи. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Накануне Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим российский препарат.
За минувшие сутки в России выявили 21 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 21 887 и 21 152). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 677 352.
За всё время выздоровели 3 081 536 пациентов (27 318 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 68 412 человек (580 — за день).
За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Санкт-Петербурге (3104), Москве (3037), Московской (1142) и Нижегородской (491) областях.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 98,5 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 638 тыс. человек.
За всё время с начала эпидемии COVID-19 в Москве было зафиксировано 907 389 случаев коронавируса. Выздоровели 763 500 человек, 12 831 пациент скончался.
С 22 января в столице смягчили некоторые ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. При этом сохраняется требование о переводе на дистанционку не менее 30% сотрудников столичных предприятий и домашний режим для пожилых москвичей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
«Спутник V»
В пятницу, 22 января, состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. По её итогам был подписан контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию.

«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — заявил он.

Мурашко добавил, что многие страны мира «активно одобряют применение российской вакцины», также продолжается взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения.
Накануне Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Как заметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим «Спутник V».

«Таким образом, мы видим, что вакцину одобрили не только на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии, но и в Европе. Безусловно, Россия здесь выступает партнёром с большим количеством стран и по производству, и по поставкам», — сказал Дмитриев в беседе с RT.

По словам Дмитриева, решение о регистрации препарата в ОАЭ было принято после одобрения «Спутника» более чем в десяти других странах — не только на основании клинических испытаний в России, но и на основании тех данных, которые ОАЭ получили в результате клинических испытаний «Спутника» в ОАЭ.

«Во-вторых, эти испытания показали и очень высокую безопасность «Спутника», и очень высокую эффективность», — сказал Дмитриев.

Кроме того, 21 января президент Аргентины Альберто Фернандес привился от COVID-19 российской вакциной. С 29 декабря 2020 года в этом латиноамериканском государстве стартовала кампания по вакцинации, которая осуществляется препаратом «Спутник V».
Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи.
Эффективность препарата после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%. «Спутник V» также действенен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре.
Вакцина «Спутник V», помимо России, Венгрии, ОАЭ и Аргентины, также получила разрешение на применение в Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.
В середине января в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции лучшей в мире.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

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Комментарии
Общество , Альберто Фернандес , Михаил Мурашко , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Петер Сийярто , Минздрав РФ , ЕС , ВОЗ , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , Венгрия
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