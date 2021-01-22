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«Не ковыряйте в носу»: клиентов «Макдональдс» снимают камеры 

Артём Кульша 1 час назад
Сотрудница «Макдональдс» рассказал о съемке клиентов по камерам
Фото: ТАСС
Сотрудница ресторана «Макдональдс» рассказывает секреты своей работы в тиктоке. Об этом сообщает Daily Mail.
17-летняя девушка работает в ресторане типа «МакАвто» (можно подъехать на машине) и под ником Katieeclarkee публикует в тиктоке ролики, в которых рассказывает секреты своей работы.
Например, она рассказала, что камеры делают фотографии автомобилей клиентов, чтобы сотрудники «Макдональдса» знали, кому какой заказ принадлежит.

«Так что не ковыряйте в носу, когда делаете заказ, — мы это видим и осуждаем вас», — пошутила девушка.

Также она рассказала, что нередко клиенты сильно расстраиваются из-за отсутствия той или иной позиции в меню, некоторые из них в припадке ярости кричат и бьют по рулю автомобиля.
Кроме того, девушка выразила надежду на то, что однажды клиенты «Макдональдса» поймут, что сотрудники ресторана слышат их, как только они подъезжают к громкоговорителю.
В апреле, как сообщал «Рамблер», курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдональдс». О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.
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Общество , McDonald's
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