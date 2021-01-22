Под Иркутском нашли загородный дом, интерьеры которого стилизованы под роскошный дворец. По данным The Sun, стоимость особняка равняется 210 миллионам рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Коттедж возвели в 2010 году по современной надежной технологии из кирпича и отделали мрамором и гранитом. Двухэтажный особняк вмещает пять спален с гардеробными и собственными ванными комнатами, гостиную с двусторонним камином, а также кабинет с санузлом и комнатой для ожидания. Высота потолков превышает 11 метров. В доме есть винный погреб и своя электроподстанция.

На участке площадью 60 соток расположены пруд, водопад, баня и два гаража на четыре автомобиля. Продавец предлагает использовать коттедж не только в качестве жилого дома, но и представительства крупной компании, офиса или резиденции.

Западные журналисты восхитились богатым интерьером дома и сравнили его с дворцами дореволюционной России.

По информации The Sun, коттедж принадлежит бизнесмену Канагату Рамазанову, который решил переехать в Сочи.