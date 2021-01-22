Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Фото: РИА Новости
В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с ее банковских счетов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мошенники пытаются получить информацию о платежных картах, а также сведения о совершенных операциях.
Эту схему ведомство выявило вместе с Центральным банком, которую ее создатели также используют для обмана банковских клиентов — уголовное дело против жертвы якобы возбуждено по обращению регулятора.

"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — предупредил ЦБ.

Ведомство разъяснило, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю.
Проверить, служит ли человек с названной во время разговора фамилией в полиции, можно, позвонив в дежурную часть указанного подразделения.
Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Последние новости
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Общество , Ирина Волк , МВД , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение