Россияне назвали наиболее часто встречающуюся ложь в вакансиях 

Россияне назвали самую распространенную ложь в вакансиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

В целом с неправдивой информацией в вакансиях сталкивались 80% респондентов. Больше половины (55%) заявили, что работодатель неверно указывал размер заработной платы. 37% соискателей сталкивались с некорректными данными о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда. Кроме того, работодатели врали о графике работы (19%), перспективах карьерного роста (17%), оформлении в соответствии с трудовым кодексом (13%).

Отмечается, что большинство соискателей узнавали, что информация в вакансии была ложной только после трудоустройства. Опрос проводился среди 3500 экономически активных жителей России старше 18 лет. Ранее россияне назвали самую благородную профессию.