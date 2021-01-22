Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россияне назвали наиболее часто встречающуюся ложь в вакансиях 

Газета.Ru 2 часа назад
Россияне назвали наиболее часто встречающуюся ложь в вакансиях
Фото: depositphotos.com
Россияне назвали самую распространенную ложь в вакансиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".
В целом с неправдивой информацией в вакансиях сталкивались 80% респондентов. Больше половины (55%) заявили, что работодатель неверно указывал размер заработной платы. 37% соискателей сталкивались с некорректными данными о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда. Кроме того, работодатели врали о графике работы (19%), перспективах карьерного роста (17%), оформлении в соответствии с трудовым кодексом (13%).
Отмечается, что большинство соискателей узнавали, что информация в вакансии была ложной только после трудоустройства. Опрос проводился среди 3500 экономически активных жителей России старше 18 лет. Ранее россияне назвали самую благородную профессию.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Газета.Ru: последние новости
Аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят Аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах В России выявлено 21 877 новых случаев COVID-19 за сутки В России выявлено 21 877 новых случаев COVID-19 за сутки
Общество , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение