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Астролог предсказала России крупный переворот в 2021 году 

Артём Кульша 1 час назад
Астролог предсказала России крупный переворот в 2021 году
Фото: РИА Новости
Россию ждет крупный переворот. Об этом астролог Тамара Глоба заявила в эфире «Русского радио».
Она назвала 2019, 2020 и 2021 годы уникальными, а последний — особенным еще и потому, что будут подводиться итоги этой трехлетки.
В текущем году в России начнется очень важный период выстраивания будущего. Он продлится 20 лет. В течение этого времени будут приняты новые законы, будут выстраиваться новые отношения с другими государствами, произойдут финансовые перемены и в целом крупный переворот. Страна выйдет на свой путь, на свою волну. 2021-й в России будет важен и интересен, но будет и опасность угроз, в частности, терроризма.

«С финансами будет трудно в начале года», — отметила Глоба.

Также она рассказала, что в январе-феврале может возникнуть новая разновидность коронавируса. В конце весны и начале лета могут возникнуть опасные ситуации. Конец года связан с вопросом проблем дыхания и зараженного воздуха.
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Комментарии
Общество , Тамара Глоба , Русское Радио
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