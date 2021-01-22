Астролог предсказала России крупный переворот в 2021 году 

Она назвала 2019, 2020 и 2021 годы уникальными, а последний — особенным еще и потому, что будут подводиться итоги этой трехлетки.

В текущем году в России начнется очень важный период выстраивания будущего. Он продлится 20 лет. В течение этого времени будут приняты новые законы, будут выстраиваться новые отношения с другими государствами, произойдут финансовые перемены и в целом крупный переворот. Страна выйдет на свой путь, на свою волну. 2021-й в России будет важен и интересен, но будет и опасность угроз, в частности, терроризма.

«С финансами будет трудно в начале года», — отметила Глоба.

Также она рассказала, что в январе-феврале может возникнуть новая разновидность коронавируса. В конце весны и начале лета могут возникнуть опасные ситуации. Конец года связан с вопросом проблем дыхания и зараженного воздуха.