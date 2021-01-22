Пандемия спровоцировала всплеск взяточничества в России

России выросло число случаев коррупции — жители страны стали чаще давать и брать взятки, а также становиться посредниками в подобных делах. Как полагают эксперты, это обусловлено наступившей в прошлом году пандемией коронавируса и кризисом, вследствие которых у населения упали доходы. Между тем, это не единственная причина, по которой люди становятся взяточниками во время эпидемии. Что толкает россиян давать и брать взятки и нужно ли ужесточать наказание за такие деяния, выяснял NEWS.ru.

В 2020 году в России зарегистрировали 3649 случаев дачи взятки. Это на 15% больше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют данные МВД , с которыми ознакомился NEWS.ru.

Интересно, что пиковый прирост числа случаев дачи взятки приходится на период с января по март (+19,8%). Тогда как его темп замедлился во время ограничений на фоне пандемии коронавируса — в апреле (+8,3%) и мае (+8,6%). Увеличение же числа таких преступлений стало более заметно в июне (+11,2%) и июле (+14,5%).

Помимо прочего, россияне также стали чаще брать взятки (4174, +4,7%), становиться посредниками во взяточничестве (1451 случаев, +11,9%), и совершать коммерческий подкуп (1162, +17,4%), говорится в информации МВД.

Коррупционные действия — уголовное преступление. Наказание за него зависит от тяжести деяния. Например, взятка должностному лицу может повлечь лишение свободы на срок до двух лет. Если же деньги передали в значительном количестве, человека посадят в тюрьму на срок до пяти лет. Тогда как взятка за совершение заведомо незаконных действий может стать причиной восьмилетнего пребывания в исправительном учреждении. В случае взятки в особо крупном размере приговаривают к лишению свободы на срок до пятнадцати лет.

Влияние кризиса

Во время пандемии люди оказались в трудной ситуации. С помощью дачи или получения взяток они старались поправить своё положение или решить проблему, полагает полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов

Жители могли давать взятки по разным причинам. Например, чтобы им или их больному родственнику в больнице проводили более качественное лечение от коронавируса. В частности, чтобы задействовать в терапии препараты ИВЛ, считает спикер.

В условиях пандемии те или иные должностные лица могли лишиться части зарплаты, а их супруги — попасть под сокращение. Поэтому они брали взятки для того, чтобы восполнить падение доходов семьи, также предположил Черноусов.

Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР

Я считаю, что сейчас люди находятся в таком состоянии, которое они никогда не испытывали. Некоторые лишились работы, были сокращены, вынуждены искать место работы, кто-то из родственников заболел. Они в таком состоянии, что ищут, каким образом выжить в этой ситуации. То есть, людей поставили в такую ситуацию, без которой они бы никогда не совершили преступления.

В апреле и мае взятки давали реже из-за ограничений, включая режим самоизоляции. Сказалось и увеличение числа полицейских на улицах. В таких условиях давать или брать взятку труднее, отметил Черноусов в беседе с NEWS.ru.

Далеко не все случаи дачи взятки выявляются, отметил он. Так, реальное количество таких действий может превышать официальные цифры минимум на 30%.

В настоящее время МВД усилило борьбу со взяточничеством. В основном полиция работает по служащим среднего звена, например, муниципальным чиновникам, рассказал NEWS.ru председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета

МВД показывает нам, что общая тенденция идёт на усиление борьбы со взяточничеством. То, что идёт рост — это на самом деле не показатель того, что ситуация ухудшается каким-то образом. Усиливается борьба со взяточничеством и в самом МВД.

Он добавил, что в последние годы из коррупционной сферы выпали несколько секторов. Например, связанный с получением загранпаспортов и различными процедурами по системе одного окна.

В то же время появляются новые области для коррупции. В частности, касающиеся получения дивидендов с бюджетных процессов.

Преступление без наказания

За последние годы законодатели ужесточили наказание за коррупцию и в этом плане каких-либо срочных мер принимать не нужно. Однако есть вопросы к тому, как его назначают, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев

Эрнест Валеев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

У нас необоснованно широкое усмотрение суда в этом плане. У нас очень большие разбежки между минимальным и максимальным наказанием. И, к сожалению, мы очень нередко встречаемся со случаями, когда взяткополучатели обходятся условным наказанием. То есть, вопросы к практике назначения наказания может и есть, но в плане законодательного обеспечения там достаточно сделано. Надо совершенствовать правоприменение.

Он добавил, что увеличение цифр по количеству случаев дачи взятки может быть обусловлено тем, что правоохранители стали чаще выявлять подобные преступления.