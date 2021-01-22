Общежитие со «сталактитами» сняли на видео 

Жильцы общежития, построенного еще в 1968-ом году в Чебаркуле , несколько лет добиваются своего расселения из ветхоаварийного здания. В полу и потолках дома зияют дыры, по подъезду бегают крысы, а зимой подъезд дома превращается в «ледяную пещеру». Однако администрация города считает, что дом пригоден для жизни, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

«Экспертиза, которую провела администрация, показала, что здание пригодно для проживания. Жильцы сбросились и провели независимую экспертизу, которая показала другой результат. Износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания — 74%», — рассказывает хозяйка одной из комнат Марина Исламова.