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Общежитие со «сталактитами» сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Жильцы общежития, построенного еще в 1968-ом году в Чебаркуле, несколько лет добиваются своего расселения из ветхоаварийного здания. В полу и потолках дома зияют дыры, по подъезду бегают крысы, а зимой подъезд дома превращается в «ледяную пещеру». Однако администрация города считает, что дом пригоден для жизни, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.
«Экспертиза, которую провела администрация, показала, что здание пригодно для проживания. Жильцы сбросились и провели независимую экспертизу, которая показала другой результат. Износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания — 74%», — рассказывает хозяйка одной из комнат Марина Исламова.
Общество , Видео
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