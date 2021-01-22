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Россияне назвали самые эффективные ведомства 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Россияне назвали самые эффективные ведомства
Фото: Газета.Ru
Самым эффективным в России ведомством жители страны сочли МЧС, сообщает издание "Известия" со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир".
По данным исследования, в десятку лидеров вошли министерства обороны, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, культуры, науки и высшего образования, а также министерства юстиции, спорта, промышленности и торговли.
При этом издание отмечает, что с момента проведения последнего аналогичного опроса в 2003 году топ-10 эффективных, по мнению россиян, ведомств не изменился, однако внутри десятки произошла ротация.
Ранее опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что почти половина россиян (47%) оказались довольны своей жизнью к концу 2020 года.
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Общество , Министерство обороны , МЧС , Минюст РФ , ВЦИОМ , газета "Известия"
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