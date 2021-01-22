Россияне назвали самые эффективные ведомства 

Самым эффективным в России ведомством жители страны сочли МЧС , сообщает издание "Известия" со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир".

По данным исследования, в десятку лидеров вошли министерства обороны , иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, культуры, науки и высшего образования, а также министерства юстиции , спорта, промышленности и торговли.

При этом издание отмечает, что с момента проведения последнего аналогичного опроса в 2003 году топ-10 эффективных, по мнению россиян, ведомств не изменился, однако внутри десятки произошла ротация.