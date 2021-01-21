Врачи оценили состояние Фрейндлих как стабильно тяжелое 

25 декабря, как сообщал «Рамблер», Фрейндлих была госпитализирована в Санкт-Петербурге с диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19». Врачи поместили ее в реанимационное отделение и стали оказывать кислородную поддержку.

8 января сообщалось, что у актрисы стала уменьшаться степень поражения легких, 12-го — что ее состояние оценивается как стабильное, она начала проходить физиотерапию и занимается лечебной физической культурой, 14-го — что в ее состоянии есть улучшение.

Вчера близкий к системе здравоохранения Санкт-Петербурга собеседник сообщил «Комсомольской правде», что в настоящее время состояние Фрейндлих оценивается как стабильно тяжелое, в нем отсутствует явная динамика. Он объяснил это плохим состоянием легких актрисы, вызванным многолетним курением сигарет, и небольшой массой тела.

«Для Алисы Бруновны делается все возможное», — заверил источник.

Также он рассказал, что после госпитализации у Фрейндлих начал развиваться цитокиновый шторм (иммунная система начала атаковать организм), но врачам удалось вовремя его купировать.