Госпитализирован Александр Гордон 

Александр Гордон госпитализирован с коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друга телеведущего.
По его словам, у 56-летнего Гордона держится высокая температура. Тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
«Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — добавил он.
Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с коронавирусом бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Его состояние оценивается как средней тяжести. У Емельяненко диагностирована двусторонняя пневмония. Боец заболел 9 января. У него поднялась температура и пропало обоняние.
В стабильно тяжелом состоянии по-прежнему находится народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она была госпитализирована 25 декабря и до сих пор остается в отделении реанимации на кислородной поддержке.