Госпитализирован Александр Гордон 

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По его словам, у 56-летнего Гордона держится высокая температура. Тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

«Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится», — добавил он.

Ранее в четверг, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с коронавирусом бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко . Его состояние оценивается как средней тяжести. У Емельяненко диагностирована двусторонняя пневмония. Боец заболел 9 января. У него поднялась температура и пропало обоняние.