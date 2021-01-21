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РКН предупредил соцсети об ответственности за призывы детей на митинги 

Вероника Полынина 56 минут назад
РКН предупредил соцсети об ответственности за призывы детей на митинги
Фото: ТАСС
Роскомнадзор уведомил соцсети о привлечении к ответственности за вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В РКН напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях «несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью».
В Роскомнадзоре предупредили, что соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки интернет-площадки.
Ранее, как соообщал «Рамблер», глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова призвала запретить в России TikTok. Леткова считает, что опубликованные в соцсети призывы к протестам 23 января настраивают детей на попытку переворота.
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Общество , Ольга Леткова , Роскомнадзор
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