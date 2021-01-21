Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В России аномально потеплеет 

Павел Тиунов 29 минут назад
В России аномально потеплеет
Фото: ТАСС
В европейской части страны в ближайшие потеплеет до рекордных значений за всю историю метеонаблюдений, актуальных для конца января, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Московской области столбик термометра поднимется до +4 градусов, сообщают «Известия».
Вильфанд подчеркнул, что теплеть начнет с 22 января. В Москве и Подмосковье воздух сначала прогреется до 0 градусов, затем температура начнет расти на 0,5 — 1 градус в сутки. К 25 января потеплеет до +3-4 градусов.
Синоптик напомнил, что в начале недели температурные значения в европейской части России были ниже, чем обычно, на 10 градусов. В конце недели Вильфанд допустил повышение показателей на 10 градусов выше нормы. Аномальное потепление эксперт связал с перемещением теплых воздушных масс.

«+3…+4 градуса для последней декады января в центральной европейской части России — это действительно рекордное значение», — добавил метеоролог.

При этом Виьфанд предупредил россиян, что ночью 22 января в Москве будет минус 7-9 градусов, 23 января — около нуля.
21 января, как сообщал «Рамблер», синоптики спрогнозировали выпадение осадков в Подмосковье в виде снега, который со временем превратится в ледяной дождь.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии 1
Общество , Погода , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение