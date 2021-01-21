В России аномально потеплеет 

В европейской части страны в ближайшие потеплеет до рекордных значений за всю историю метеонаблюдений, актуальных для конца января, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Московской области столбик термометра поднимется до +4 градусов, сообщают «Известия».

Вильфанд подчеркнул, что теплеть начнет с 22 января. В Москве и Подмосковье воздух сначала прогреется до 0 градусов, затем температура начнет расти на 0,5 — 1 градус в сутки. К 25 января потеплеет до +3-4 градусов.

Синоптик напомнил, что в начале недели температурные значения в европейской части России были ниже, чем обычно, на 10 градусов. В конце недели Вильфанд допустил повышение показателей на 10 градусов выше нормы. Аномальное потепление эксперт связал с перемещением теплых воздушных масс.

«+3…+4 градуса для последней декады января в центральной европейской части России — это действительно рекордное значение», — добавил метеоролог.

При этом Виьфанд предупредил россиян, что ночью 22 января в Москве будет минус 7-9 градусов, 23 января — около нуля.

21 января, как сообщал «Рамблер», синоптики спрогнозировали выпадение осадков в Подмосковье в виде снега, который со временем превратится в ледяной дождь.