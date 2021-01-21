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Москва

«Стену Яценюка не преодолеет»: россияне ответили на угрозу украинской ракетой 

Мария Иванова 43 минуты назад
Интернет-пользователи ответили на угрозу писателя Бадрака дальнобойной ракетой
Фото: ТАСС
Российские интернет-пользователи ответили на угрозу украинского писателя Валентина Бадрака дальнобойной ракетой. Как сообщает «Царьград», по их мнению, ракета не смогла бы преодолеть «стену Яценюка».
Как писал «Рамблер», ранее Бадрак заявил, что Киеву следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов в течение пяти лет, чтобы «показать Кремлю зубы» и достать до России ракетой.
По мнению Бадрака, с таким бюджетом у Киева появилась бы ракета дальностью до 1,5 тысячи километров, способная изменить риторику переговоров с Россией.

«Ни одна украинская ракета не сможет преодолеть стену Яценюка», — так прокомментировал идею Бадрака пользователь под ником Южный Контингент,

Пользователи твиттера в комментариях назвали писателя «фантастом».

«Пусть сначала перестанет пить горилку!» — посоветовала @ilariska1.


«Слабоумие или отвага?))» — отметил @nevesamaritian.

Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Общество , Валентин Бадрак , Царьград ТВ
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