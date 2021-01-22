В России введут электронные паспорта

«Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря 2021 года. На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — заявил Горовой в беседе с ТАСС.