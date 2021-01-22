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В России вводят электронные паспорта 

Ura.Ru и ещё 4 25 минут назад
В России введут электронные паспорта
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Москве к концу года появятся электронные паспорта. Об этом сообщил сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

«Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться до 1 декабря 2021 года. На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — заявил Горовой в беседе с ТАСС.

Документ будет выдаваться в виде пластиковой карты. Уточняется, что электронный паспорт обеспечит граждан электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам».
Ранее в Минтруда РФ отчитались, что большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек. На такой вид документа решили перейти только 5,1 миллиона граждан.
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Общество , Минтруд , ИТАР-ТАСС , Москва
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