Большинство российских туристов и представителей индустрии гостеприимства считают, что введение "антиковидных паспортов" (паспортов вакцинации) на территории страны и для выезда за рубеж станет нарушением гражданских прав, сообщает АТОР.

"Значительная часть туристического сообщества, включая и самих туристов, считают, что введение "вакцинных паспортов" будет дискриминационным решением. Показательны в этом отношении и первые результаты опроса на сайте АТОР, где уже более 60 процентов респондентов выразили точку зрения, что введение отдельными регионами РФ "ковидных паспортов" (не говоря уже о привязке их к выезду за границу) будет "дискриминацией и нарушением прав туриста и гражданина", — прокомментировали ситуацию в ассоциации.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих документов, что важно при пересечении границ.

Однако в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам, что тема введения так называемых "антиковидных паспортов" для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, и единой точки зрения по данному вопросу нет, как нет и никаких "дедлайнов" для принятия решений.

"Большинство опрошенных экспертов туррынка склоняются к тому, что последние заявления глав палат парламента и пресс-секретаря президента свидетельствуют о том, что власти не будут торопиться с принятием решений по "вакцинным паспортам", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

Специалисты туротрасли считают, что явное отсутствие единой позиции по этому вопросу, скорее всего, свидетельствует о том, что в госорганах внимательно следят за общественными настроениями и весьма жаркой дискуссией по этому поводу.