В МВД допустили попытки «раскачать ситуацию» в РФ в 2021 году 

В своем заявлении высокопоставленный силовик сослался на аналитику «происходящих событий». Горовой подчеркнул, что ситуация обостряется на территории ближнего зарубежья, поэтому не исключено повторение событий в пределах Российской Федерации, а в частности в Москве.

«Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла», — подчеркнул замминистра.

По данным ТАСС, Горовой добавил, что столичные полицейские готовятся к проведению несанкционированной акции в Москве 23 января. В частности, правоохранители планируют привлечь к ответственности людей, которые призывают сограждан принять участие в несогласованном митинге.