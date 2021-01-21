В МВД допустили попытки «раскачать ситуацию» в РФ в 2021 году 

В России в текущем году скорее всего будут предприняты попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране, заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. По его словам, основное влияние будет исходить из-за рубежа, сообщает РИА Новости.
В своем заявлении высокопоставленный силовик сослался на аналитику «происходящих событий». Горовой подчеркнул, что ситуация обостряется на территории ближнего зарубежья, поэтому не исключено повторение событий в пределах Российской Федерации, а в частности в Москве.
«Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла», — подчеркнул замминистра.
По данным ТАСС, Горовой добавил, что столичные полицейские готовятся к проведению несанкционированной акции в Москве 23 января. В частности, правоохранители планируют привлечь к ответственности людей, которые призывают сограждан принять участие в несогласованном митинге.
Речь идет об акции, которую ранее анонсировали оппозиционер Алексей Навальный и его «структурные подразделения». Известно, что призывами заинтересовались в Генпрокуратуре. Сотрудники надзорного органа поручили МВД провести профилактику правонарушений и при необходимости наказать распространителей призывов. К работе также привлекли Роскомнадзор, в задачу которого входит блокировка сообщений о несанкционированной акции.