Юрист считает идею «паспортов вакцинации» сомнительной 

"Так называемые "ковидные паспорта", введение которых обсуждается сейчас во многих странах мира, представляют собой, по сути, справку о вакцинации, признаваемую на международном уровне. Обсуждается такой вопрос и в Великобритании, мы следим за этой темой, поскольку наши клиенты постоянно интересуются, не повлияют ли такие меры на их свободу передвижения", — рассказал Каминский.