Аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят 

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Аккаунты официального сайта телеведущего Владимира Познера "Познер Online" в Facebook и Twitter удалят, а страницы портала во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" закроют.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию сайта журналиста. Представители портала объясняют это решение переводом всей коммуникационной и новостной составляющей на платформу Telegram.

"Как нам кажется, Telegram на сегодняшний день наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации", — уточнил администратор.

Владимир Познер причину удаления страниц называть не стал, отметив, что решение администрация сайта принимала самостоятельно.

Ранее Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире".