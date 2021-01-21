Пласидо Доминго будет дирижировать оркестром Большого театра

Испанский оперный певец Пласидо Доминго вновь встанет за дирижерский пульт оркестра Большого театра, 12 и 14 февраля он будет дирижировать «Богемой», сообщается на сайте театра.

Также в программе 245-го сезона театра спектакли «Дон Карлос» и «Травиата», в которых Доминго исполнит баритоновые партии, передает РИА «Новости»

Дирижерский дебют Пласидо Доминго в Большом театре состоялся в октябре прошлого года, где он дирижировал оперой «Манон Леско». Это выступление стало началом сотрудничества Доминго с ГАБТом.

Что касается «Богемы», то Доминго в этой опере исполнял партию Рудольфа. Он пел ее в театрах Мехико, Сан-Франциско, Бостона, Лос-Анджелеса, в Ковент-Гарден и многих других оперных домах.

Когда выдающийся певец начал выступать и как дирижер, он не забыл об одной из любимых и знаковых в его артистической карьере опере. Впервые он дирижировал «Богемой» в Метрополитен-опере в 1984 году. Это дебют был настолько успешным, что руководство театра предложило маэстро провести все представления «Богемы», запланированные на сезон. В 2015 году Пласидо Доминго дирижировал завершающими показами постановки в Ковент-Гарден. Теперь в феврале маэстро встанет за пульт оркестра Большого театра, чтобы дирижировать «Богемой».