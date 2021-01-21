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В Петербург поступило более 60 тысяч доз вакцины «Спутник V» 

RT на русском 39 минут назад
В Петербург поступило более 60 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Фото: Reuters
В Санкт-Петербург поступила партия из 62,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в городской администрации.

«Сегодня в Петербург доставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 62 550 доз», — говорится в сообщении.

По словам петербургского губернатора Александра Беглова, жители города «активно идут на прививку», наблюдается очень много людей старшего возраста.

«Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — добавил он.

Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.
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Общество , Санкт-Петербург
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