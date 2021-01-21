В декабре 2020 года средний лимит по российским кредитным картам составил 65,4 тысячи рублей по сравнению с 73,8 тысячи в декабре 2019-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, 65,4 тысячи — минимальный лимит с 2017 года. Гендиректор бюро Артур Александрович объяснил, что кредитки считаются рискованным сегментом для банков, поэтому кредитные организации снижали лимиты таких карт на фоне первой и второй волн пандемии.

По сравнению с ноябрем 2020-го в декабре средний лимит по кредитке упал на 6,5 процента, но в то же время выдачи карт росли. В последний месяц 2020-го банки заключили 917 тысячи кредитных договоров (рост на 21 процент к ноябрю) на 60 миллиардов рублей. Объем выдачи за месяц увеличился на 13 процентов.

Глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин считает, что в 2021 году банки попытаются наверстать упущенное и начнут выдавать кредитки с лимитами выше среднего.

Как писал «Рамблер», ранее экономисты предупредили об ужесточении условий по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности: банки начнут выдавать кредитки с меньшим лимитом и увеличенным процентом.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год количество злостных неплательщиков по кредитам в России выросло на 22 процента (2,1 миллиона) и достигло 11,7 миллиона человек. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) говорили, что просроченная задолженность по кредитам есть примерно у восьми миллионов россиян, у многих из них по два-три займа с просрочкой.