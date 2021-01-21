Норкин высмеял «плевавшего на Госдеп» политолога 

Норкин ведет шоу «Место встречи». Недавно гостем передачи стал Надеждин. Он сообщил, что в сентябре будет лично заниматься наблюдением за выборами в Государственную думу и мобилизует для этого других людей. Политолог заявил, что ему плевать на Государственный департамент США — он скажет, что голосование честное, если увидит, что оно честное.

«Дорогие друзья! Блестящее, откровенное и смелое заявление — Надеждину плевать на Госдеп! Правильно, молодец, Борис Борисович, настоящий патриот!» — заявил на это Норкин.

Традиционно, как сообщал «Рамблер», по окончании основной части программы Норкин рассказывает анекдот. На днях он рассказал «еврейский» анекдот, состоящий из 10 слов, — «Сара Абрамовна вышла замуж за плохого танцора… и не прогадала». Также журналист рассказал «добрый» анекдот про кошку-программистку.

Согласно его сюжету, в кафе на задних лапах заходит кошка, держа в передних ноутбук, и заказывает чашку кофе. Официант удивляется, что кошка разговаривает и работает за компьютером, рассказывает, что его дядя работает в цирке, и предлагает ей поработать там. Кошка уточняет, действительно ли цирк — это место, где гремит музыка и все кувыркаются. Официант подтвердил это.