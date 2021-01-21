Пока вы спали: в России спрогнозировали почти полный переход на безнал 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Через три-четыре года процент безналичных платежей в России может вырасти с 70 до 90%, в том числе и потому, что коронавирус сформировал привычку расплачиваться картой. Такое мнение высказал РБК глава платежной системы Visa в России Михаил Бернер

При этом в ЦБ России также ожидают, что в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти. Но прогнозируют ее рост «на горизонте трех-пяти лет» до 75%.

Банки в декабре 2020 года снизили лимит по кредитным картам до 65,4 тыс. руб. против 73,8 тыс. руб. годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро сообщает РБК.

По мнению экспертов, снижение лимита почти на 10 тысяч говорит о том, что банки в сложных экономических условиях предпочитают не рисковать, стали осторожнее относиться к держателям кредитных карт и стараются сбалансировать долговую нагрузку заемщиков.

В случае роста цен правительство может начать жестко регулировать стоимость зерна и макаронных изделий. Однако пока Минсельхоз рекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, пишет «Коммерсант».

По данным издания, о возможности зафиксировать предельные цены на зерно и макароны по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом заявила 20 января на заседании оперативного штаба замглавы Минсельхоза Оксана Лут

Большинство российских водителей в пробках слушают музыку, аудиокниги или подкасты, а также звонят по телефону. Об этом со ссылкой на данные исследования компаний «СберАвто» и «СберЗвук» пишут «Известия».

Так, в исследовании отмечается, что застряв в пробке, музыку в машине включают 87% опрошенных, еще 14% слушают аудиокниги, а 7% — подкасты. Поют в машине 12% россиян, а 6% — злятся. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Крупнейший поставщик газа на европейский рынок российская компания «Газпром», несмотря на рост цен на «голубое топливо» в Европе из-за холодов, не спешит увеличивать поставки, предпочитая опустошать подземные хранилища.

Также компания перестала продавать газ на своей электронной торговой площадке для поставки в Европу в ближайшие месяцы, пишет «Коммерсант».

Эксперты связывают такие действия компании с попыткой не допустить резкого снижения спотовых цен на газ, а также сместить часть спроса на лето, когда европейские потребители будут заполнять подземные газовые хранилища к будущей зиме.