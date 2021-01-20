Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» пресечь вовлечение детей в протесты 

Роскомнадзор потребовал от соцсети «ВКонтакте» удалить аккаунты, которые используются для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее аналогичное требование было направлено руководству соцсети TikTok. Роскомнадзор также обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения информации с призывами к участию в незаконных митингах и любых действиях, сопряженных с опасными для детей последствиями.