Блогера Варламова заподозрили в неуважении к власти 

Известного российского блогера Илью Варламова заподозрили в неуважении к власти. Его вызвали в полицию Архангельска на 1 февраля.

О том, что Варламов получил повестку, сообщили юристы, представляющие его интересы. В повестке указана только административная статья, в связи с которой полиция заинтересовалась блогером.

"1 февраля он должен явиться в УМВД России по Архангельску для составления протокола об административном правонарушении", — сообщили представители Варламова.

Пока неизвестно, собирается ли блогер лично ехать в Архангельск в связи с вызовом в полицию. Из повестки неясно, какие именно действия или публикации Варламова в МВД расценили как неуважение к власти.

Илья Варламов последний раз посещал Архангельск в 2020 году и опубликовал по итога поездки несколько материалов, отмечают его юристы.

На прошлой неделе Варламова задержали власти Южного Судана. Блогера заподозрили в шпионаже из-за найденного у него пульта от дрона.