Блогера Варламова заподозрили в неуважении к власти 

Известного российского блогера Илью Варламова заподозрили в неуважении к власти. Его вызвали в полицию Архангельска на 1 февраля.
О том, что Варламов получил повестку, сообщили юристы, представляющие его интересы. В повестке указана только административная статья, в связи с которой полиция заинтересовалась блогером.
"1 февраля он должен явиться в УМВД России по Архангельску для составления протокола об административном правонарушении", — сообщили представители Варламова.
Пока неизвестно, собирается ли блогер лично ехать в Архангельск в связи с вызовом в полицию. Из повестки неясно, какие именно действия или публикации Варламова в МВД расценили как неуважение к власти.
Илья Варламов последний раз посещал Архангельск в 2020 году и опубликовал по итога поездки несколько материалов, отмечают его юристы.
На прошлой неделе Варламова задержали власти Южного Судана. Блогера заподозрили в шпионаже из-за найденного у него пульта от дрона.
Позже Варламова и его спутников, среди которых был издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, отпустили, но спустя два дня местная полиция запретила и Варламову, и Верзилову покидать отель. О возвращении блогера в Россию с тех пор не сообщалось.