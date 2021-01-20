Жители ХМАО связали самый длинный шарф в России 

Жители Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) связали из пряжи синего, голубого и белого цветов шарф шириной 30 см и длинной около 100 м. Он стал самым длинным в стране, его планируется внести в "Книгу рекордов России", сообщила в среду ТАСС директор управления по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска Анна Линкер.

По данным местных властей, жителям города с 19 декабря 2020 года по 19 января 2021 года предложили принять участие в акции по изготовлению самого длинного шарфа в стране. Для этого нужно было связать из пряжи свой фрагмент с обязательными условиями — ширина 30 см, длина не менее полуметра, использовать можно было только синий, голубой и белый цвета.

"Шарф связан. Его длина — около 100 м. Такого рекорда сейчас в России нет, поэтому наш будет первым. Самый длинный фрагмент, который нам принесли, — 3 м 80 см. Люди вязали дома, приносили нам свой труд", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в акции приняли участие порядка 25 человек, в частности, участницы местного сообщества "28 петель" и представительницы городского совета ветеранов.

"Шарф планируем включить в "Книгу рекордов России". Ждем приезда эксперта от нее, чтобы официально зарегистрировать достижение местных жителей", — уточнила Линкер.

Она добавила, что место, где будет храниться шарф, планируется выбрать вместе с жителями города. Среди вариантов — один из местных музеев или аэропорт Ханты-Мансийска. При этом постоянным местом его размещения вместе с дипломом и статуэткой от "Книги рекордов России" планируется сделать здание арт-резиденции, после того как завершится его строительство в 2021 году. Установка рекорда прошла в рамках проекта "Ханты-Мансийск — новогодняя столица Сибири", резюмировала собеседница.