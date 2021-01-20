Россиянам рассказали о нелегальной слежке через смартфоны 

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как обезопасить себя от слежки злоумышленников через смартфон.

По словам Куканова, методы слежки через смартфон делятся на легальные и нелегальные. К легальным относятся, к примеру, приложения для родительского контроля, с помощью которых родители узнают, где находится ребенок, какими приложениями пользуется, кому звонит.

«Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы», — объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Он отметил, что телефон может предоставить о своем владельце большое количество информации — и она может оказаться в руках злоумышленников.

«Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией. Рекламодатель, который будет показывать таргетированную рекламу, или злоумышленник, который воспользуется ею в своих интересах», — сказал Куканов.

Он подчеркнул, что сегодня данные собираются всеми, везде и всегда, и цифровой портрет человека скорее всего уже давно готов и активно используется рекламодателями. Опасность же представляют вирусы, которые могут попасть на устройство под видом безобидной программы из магазина приложений. Эти вирусы могут красть персональные или платежные данные.

Эксперт рекомендовал обращать внимание на разрешения, которые требуют приложения, устанавливаемые на смартфон: доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов в памяти устройства и отправке их через интернет. Если работа приложения не предполагает использования этих возможностей, разрешения лучше не давать.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке заявили, что россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, всё чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств. Речь идет об организации финансовых пирамид, предложениях вложиться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры».