Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянам рассказали о нелегальной слежке через смартфоны 

Вероника Полынина 19 минут назад
Россиянам рассказали о нелегальной слежке через смартфоны
Фото: РИА Новости
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как обезопасить себя от слежки злоумышленников через смартфон.
По словам Куканова, методы слежки через смартфон делятся на легальные и нелегальные. К легальным относятся, к примеру, приложения для родительского контроля, с помощью которых родители узнают, где находится ребенок, какими приложениями пользуется, кому звонит.

«Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы», — объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Он отметил, что телефон может предоставить о своем владельце большое количество информации — и она может оказаться в руках злоумышленников.

«Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией. Рекламодатель, который будет показывать таргетированную рекламу, или злоумышленник, который воспользуется ею в своих интересах», — сказал Куканов.

Он подчеркнул, что сегодня данные собираются всеми, везде и всегда, и цифровой портрет человека скорее всего уже давно готов и активно используется рекламодателями. Опасность же представляют вирусы, которые могут попасть на устройство под видом безобидной программы из магазина приложений. Эти вирусы могут красть персональные или платежные данные.
Слежка через вентилятор: правда или миф?
Эксперт рекомендовал обращать внимание на разрешения, которые требуют приложения, устанавливаемые на смартфон: доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов в памяти устройства и отправке их через интернет. Если работа приложения не предполагает использования этих возможностей, разрешения лучше не давать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке заявили, что россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, всё чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств. Речь идет об организации финансовых пирамид, предложениях вложиться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры».
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии 1
Общество , Центральный банк России , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение