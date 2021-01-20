Вакцину «Спутник-V» исследуют среди детей до конца 2021 года

"В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", — сказал он.