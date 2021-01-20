По ее словам, КВН утратил статус стартовой площадки для будущих комедийных звезд.

«Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба», — объяснила в интервью «Телепрограмме» Галич.

Блогерша вспомнила, как сама выступала в Клубе веселых и находчивых и назвала шоу «крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами».

Галич отметила также, что многие комедийные артисты КВН затем развивались семимильными шагами в других проектах.

Пользователи сети согласились с мнением артистки.

«Просто в КВН не осталось ярких личностей, старые ушли — новые не появились», — прокомментировал один из читателей под ником «Ян Дворянкин».

«А что, КВН до сих пор выходит? А ведущий кто? А в жюри?» — удивился другой пользователь Сети.

Ранее об «упадке» КВН говорил Леонид Ярмольник . В одном из интервью артист заявил, что не следит за современным КВН. По его мнению, сейчас в игре трудно найти хотя бы одну хорошую шутку.