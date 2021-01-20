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Москва

Ветеран КВН высказалась об «упадке» юмористической игры 

Александр Котлеткин 17 минут назад
Блогерша Ида Галич раскрыла причины «упадка» КВН.
По ее словам, КВН утратил статус стартовой площадки для будущих комедийных звезд.

«Как мне кажется, сейчас ситуация уже изменилась, потому что КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба», — объяснила в интервью «Телепрограмме» Галич.

Блогерша вспомнила, как сама выступала в Клубе веселых и находчивых и назвала шоу «крутой стартовой площадкой, благодаря которой многие становились суперзвездами».
Галич отметила также, что многие комедийные артисты КВН затем развивались семимильными шагами в других проектах.
Пользователи сети согласились с мнением артистки.

«Просто в КВН не осталось ярких личностей, старые ушли — новые не появились», — прокомментировал один из читателей под ником «Ян Дворянкин».


«А что, КВН до сих пор выходит? А ведущий кто? А в жюри?» — удивился другой пользователь Сети.

Ранее об «упадке» КВН говорил Леонид Ярмольник. В одном из интервью артист заявил, что не следит за современным КВН. По его мнению, сейчас в игре трудно найти хотя бы одну хорошую шутку.

«С моим уходом это стало намного хуже, — сыронизировал Леонид Исаакович. — В последние несколько лет это смотреть нельзя. Если во всем выпуске есть хоть одна шутка хорошая — это уже победа. А двух-трех уже не бывает».

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Общество , Фото , Леонид Ярмольник , Ида Галич
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