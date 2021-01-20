Бурятский омоновец усыновил приговоренного к смерти чеченца 

«Комсомольская правда» рассказала историю командира бурятского ОМОНа, экс-сенатора Вячеслава Мархаева , усыновившего чеченского мальчика Юсупа Шидаева. Боевики собирались казнить ребенка, но омоновцы отвезли Юсупа в Улан-Удэ и спасли.

Мархаев встретил Шидаева во время боевых действий в чеченской деревне Белгатой, мальчику было 11 лет. Он прибегал к бурятским омоновцам, заинтересовавшись их самодельным тренажерным залом.

«Делал с нами зарядку. Конечно, сначала была настороженность с обеих сторон. А потом взяло верх простое человеческое сострадание. Увидели перед собой обычного мальчишку, который ничего в жизни кроме войны не видел», — рассказал Мархаев.

Когда боевики узнали, что Юсуп дружит с омоновцами, они внесли его в «черный список» и решили убить. Родители Юсупа попросили омоновцев спасти ребенка, а те отвезли его в Улан-Удэ. По словам Шидаева, даже там он вздрагивал от любого звука — не мог забыть о войне.

Несколько месяцев Юсуп жил то в школах, то гостил у омоновцев, а в итоге было решено, что его усыновит Мархаев.

«Каждый из бойцов готов был взять в семью Юсупа, но не у всех ребят было хорошее материальное положение. Поэтому я пригласил Юсупа к себе», — объяснил он.

Шидаев рассказал, что регулярно навещает и своих родных родителей.

«Никогда не жалел о том, что со мной случилось. У кого-то нет семьи, а мне повезло — у меня две», — подчеркнул он.