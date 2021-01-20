Севастопольцев призвали фотографировать пассажиров без масок 

Власти Севастополя придумали новый способ добиться соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Горожан призвали фотографировать пассажиров без масок и присылать снимки вместе с номером маршрута и автобуса, чтобы потом штрафовать водителей и перевозчиков. Часть севастопольцев увидели в этом "стукачество" и нарушение этических норм.

Усилить контроль в транспорте поручил губернатор города Михаил Развожаев . Он заметил, что за новогодние праздники горожане расслабились и стали ездить без масок. Хотя ситуация с распространением COVID-19 в регионе еще не стабилизировалась: в начале зимы выявляли по 70 случаев в сутки, а сейчас уже около 100.

— Должно действовать простое правило, как в самолете: если на борту есть пьяный, то, пока его не вывели, самолет не полетит. Так что, пока пассажир не наденет маску, катер не поплывет, а троллейбус не отойдет от остановки, — сказал глава города.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя выпустил обращение к жителям: "Если вы заметили в салоне автобуса, троллейбуса, катера или парома пассажиров без средств индивидуальной защиты, просим направить информацию (фото— и видеоматериалы) в сектор контроля через SMS, Viber, WhatsApp по номеру +7 (978) 300-00-09. В сообщении указать время нарушения, маршрут транспортного средства и его госномер".

В департаменте отметили, что водители не должны пускать в салон пассажиров без масок и пригрозили штрафами.

— Если пассажир не послушается, то водитель имеет право обратиться в полицию, — объяснил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено. — Руководители государственных и частных транспортных компаний несут персональную ответственность за соблюдение этих требований.

Перевозчиков также предупредили, что при проведении новых тендеров на обслуживание маршрутов будут учитываться факты нарушения масочного режима.

Инициатива властей вызвала бурные споры в соцсетях. Жители Севастополя раскритиковали чиновников за перегибы и призыв "стучать" на ближних.

— Никогда не был доносчиком и не собираюсь им становиться, — говорит пассажир троллейбуса N10 Михаил Иванович. — Если у человека нет с собой маски, где ее взять? Пусть продают тогда на остановках или в салоне.

Горожане все же прислушались к воззваниям и стали чаще надевать маски в транспорте. Обычно за этим следит кондуктор. В небольших автобусах и маршрутках нарушители встречаются чаще. Водители говорят: за всеми не уследишь. Даже если человек зашел в салон в маске, он может снять ее во время поездки.

— Я была свидетелем, когда сотрудники департамента транспорта остановили маршрутку и стали вести с водителем долгую воспитательную беседу, — рассказывает горожанка Ирина Сенько. — Пассажиры начали защищать водителя, автобус тем временем стоял, люди опаздывали на работу. Я за штрафы, потому что водитель и кондуктор способны контролировать соблюдение масочного режима. Сложности могут возникнуть в больших автобусах или троллейбусах в час-пик, но в них почти всегда есть кондукторы. Транспорт — это зона опасности, и люди, которые возмущаются по этому поводу, не осознают масштаба проблемы.

Депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко считает, что наказывать водителей за грехи пассажиров неправильно. Лучше раздавать бесплатные маски в транспорте. Такая акция действовала в Севастополе прошлой осенью, и проблем с соблюдением режима было гораздо меньше.