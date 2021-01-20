Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Севастопольцев призвали фотографировать пассажиров без масок 

Российская Газета 1 час назад
Севастопольцев призвали фотографировать пассажиров без масок
Фото: Крымова Юлия/РГ
Власти Севастополя придумали новый способ добиться соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Горожан призвали фотографировать пассажиров без масок и присылать снимки вместе с номером маршрута и автобуса, чтобы потом штрафовать водителей и перевозчиков. Часть севастопольцев увидели в этом "стукачество" и нарушение этических норм.
Усилить контроль в транспорте поручил губернатор города Михаил Развожаев. Он заметил, что за новогодние праздники горожане расслабились и стали ездить без масок. Хотя ситуация с распространением COVID-19 в регионе еще не стабилизировалась: в начале зимы выявляли по 70 случаев в сутки, а сейчас уже около 100.

— Должно действовать простое правило, как в самолете: если на борту есть пьяный, то, пока его не вывели, самолет не полетит. Так что, пока пассажир не наденет маску, катер не поплывет, а троллейбус не отойдет от остановки, — сказал глава города.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя выпустил обращение к жителям: "Если вы заметили в салоне автобуса, троллейбуса, катера или парома пассажиров без средств индивидуальной защиты, просим направить информацию (фото— и видеоматериалы) в сектор контроля через SMS, Viber, WhatsApp по номеру +7 (978) 300-00-09. В сообщении указать время нарушения, маршрут транспортного средства и его госномер".
В департаменте отметили, что водители не должны пускать в салон пассажиров без масок и пригрозили штрафами.

— Если пассажир не послушается, то водитель имеет право обратиться в полицию, — объяснил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено. — Руководители государственных и частных транспортных компаний несут персональную ответственность за соблюдение этих требований.

Перевозчиков также предупредили, что при проведении новых тендеров на обслуживание маршрутов будут учитываться факты нарушения масочного режима.
Инициатива властей вызвала бурные споры в соцсетях. Жители Севастополя раскритиковали чиновников за перегибы и призыв "стучать" на ближних.

— Никогда не был доносчиком и не собираюсь им становиться, — говорит пассажир троллейбуса N10 Михаил Иванович. — Если у человека нет с собой маски, где ее взять? Пусть продают тогда на остановках или в салоне.

Горожане все же прислушались к воззваниям и стали чаще надевать маски в транспорте. Обычно за этим следит кондуктор. В небольших автобусах и маршрутках нарушители встречаются чаще. Водители говорят: за всеми не уследишь. Даже если человек зашел в салон в маске, он может снять ее во время поездки.

— Я была свидетелем, когда сотрудники департамента транспорта остановили маршрутку и стали вести с водителем долгую воспитательную беседу, — рассказывает горожанка Ирина Сенько. — Пассажиры начали защищать водителя, автобус тем временем стоял, люди опаздывали на работу. Я за штрафы, потому что водитель и кондуктор способны контролировать соблюдение масочного режима. Сложности могут возникнуть в больших автобусах или троллейбусах в час-пик, но в них почти всегда есть кондукторы. Транспорт — это зона опасности, и люди, которые возмущаются по этому поводу, не осознают масштаба проблемы.

Депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко считает, что наказывать водителей за грехи пассажиров неправильно. Лучше раздавать бесплатные маски в транспорте. Такая акция действовала в Севастополе прошлой осенью, и проблем с соблюдением режима было гораздо меньше.

— Нам предлагают докладывать не о пассажирах, так как непонятно, кто и как будет по фотографиям искать этих людей, а о водителях, чтобы возложить дополнительную ответственность на них под угрозой штрафа, — говорит Пархоменко. — Это неправильно. Водители должны заниматься только своей работой. Но из них делают крайних.

Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Российская Газета: последние новости
Депутаты предложили поднять социальный вычет в два раза Депутаты предложили поднять социальный вычет в два раза Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить
Комментарии
Общество , Михаил Развожаев , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение