Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду 

Телеведущий Владимир Познер порассуждал на тему своей профессии, сравнив ее с блогерской деятельностью. Он раскритиковал современную журналистику за пропаганду. Его мысли опубликованы на сайте «Познер Online».

Познер отметил, что профессиональный журналист должен давать возможность своей публике самостоятельно решать, «что такое хорошо и что такое плохо». В качестве примера ведущий вспомнил свой фильм об Израиле, в котором он интервьюировал израильских и палестинских женщин, чьи сыновья были убиты сторонами противников.

«Я их сопоставил, но сам не говорил ни одного слова. Я задавал им одинаковые вопросы и показывал зрителю их вперемешку, одну — другую, одну — другую: сами решайте», — сказал Познер.

Журналист отметил, что в настоящее время его коллеги слишком часто навязывают зрителям «правильную» точку зрения. По мнению Познера, такой метод является пропагандой, от которой «люди бегут». Например, из-за советской пропаганды в прошлом веке люди слушали «Голос Америки» и «Би-би-си на русском языке», а во время перестройки перестали включать «вражеские голоса», потому что в стране появилась «своя, реальная информация».

«Теперь у нас опять пропаганда, и ее очень много. Нам все время внушают, что хорошо и что плохо. Но это не дело журналиста. Наше дело, по моему убеждению, дать возможность зрителю, читателю, слушателю самому решить, на основании информации, которую ему дает журналист — вот это наше дело», — добавил ведущий.

Познер уточнил, что его главная цель в профессии — менять точку зрения людей, предоставляя им «массу правдивой информации». Журналист пытается сделать так, чтобы его зрители понимали, что происходит, и самостоятельно делали выводы. Блогеры же, в отличие от него, стараются в первую очередь как можно больше заработать, считает ведущий.