На Сочи обрушился морской смерч 

Смерч, вышедший из моря на берег, стал причиной задержки 11 пассажирских поездов, сообщает РЕН ТВ. Жители города показали последствия стихии, основной удар которой пришелся на участок железной дороги.

На видео запечатлено, как под ураганным ветром не выдерживают деревья и кровля стоящих рядом с железнодорожными путями построек. В результате ветки и обломки крыш оказались на электрических проводах, в некоторых местах линии электропередач были оборваны.

Железнодорожникам пришлось изменить график следования поездов, 11 пассажирских составов были задержаны. Проблемы коснулись участка дороги «Туапсе — Адлер». Известно, что на решение проблемы у специалистов ушло чуть больше полутора часов, после чего поезда отправились в путь.

В середине ноября прошлого года, как сообщал «Рамблер», в нескольких регионах России, в том числе и в Москве, прошел ледяной дождь. Этот вид осадков возникает из-за того, что в верхних воздушных массах наступает потепление, а у земли температура остается отрицательной. Как результат, дождь внизу превращается в лед.

Сильнее всех от ледяных ливей пострадало Приморье. Из-за непогоды в регионе были перекрыты некоторые дороги, на которые обрушились деревья. Мэрия Владивостока из-за сильного гололеда на проезжих частях запретила въезд в город большегрузному транспорту. Было отменено более 40 автобусных междугородних рейсов, задержаны три пассажирских самолета на вылет из Владивостока. Шквалистый ветер спровоцировал более 40 обрывов на линиях электропередач.