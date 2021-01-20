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Москва

Дачникам приготовили изменения на 2021 год 

Мария Иванова 1 час назад
Дачникам приготовили изменения на 2021 год
Фото: ТАСС
Издание «Слово и дело» перечислило основные нововведения, которые коснутся дачников в 2021 году. В первую очередь, будет продлена «дачная амнистия».
Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлевают с 1 марта 2021 года сразу на пять лет — до марта 2026-го. Как писал «Рамблер», закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Юрист Снежана Нехочина объяснила, что благодаря этому дачники смогут оформить права на садовый либо жилой дом не выше трех этажей, строительство которого началось до 4 августа 2018 года.
Кроме того, изменятся правила проведения ежегодных собраний садоводов. Ранее всех участников садового некоммерческого товарищества (СНТ) необходимо было заранее оповещать о дате собрания. Теперь дату можно прописать в уставе и никого не уведомлять. Также в уставе нужно прописать вопросы для обсуждения.

«Если на повестку выносятся какие-либо вопросы, не предусмотренные в уставе товарищества, то уведомлять членов СНТ все же придется», — подчеркнула Нехочина.

Также с 1 января начали действовать новые правила пожарной безопасности. Среди прочего, СНТ должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).
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