Дачникам приготовили изменения на 2021 год 

Издание «Слово и дело» перечислило основные нововведения, которые коснутся дачников в 2021 году. В первую очередь, будет продлена «дачная амнистия».

Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлевают с 1 марта 2021 года сразу на пять лет — до марта 2026-го. Как писал «Рамблер», закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Юрист Снежана Нехочина объяснила, что благодаря этому дачники смогут оформить права на садовый либо жилой дом не выше трех этажей, строительство которого началось до 4 августа 2018 года.

Кроме того, изменятся правила проведения ежегодных собраний садоводов. Ранее всех участников садового некоммерческого товарищества (СНТ) необходимо было заранее оповещать о дате собрания. Теперь дату можно прописать в уставе и никого не уведомлять. Также в уставе нужно прописать вопросы для обсуждения.

«Если на повестку выносятся какие-либо вопросы, не предусмотренные в уставе товарищества, то уведомлять членов СНТ все же придется», — подчеркнула Нехочина.

Также с 1 января начали действовать новые правила пожарной безопасности. Среди прочего, СНТ должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).