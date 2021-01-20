Россия готова начать поставки вакцины «Спутник V» на Филиппины 

"Глава Минздрава был проинформирован о ходе широкомасштабной вакцинации в России, а также о готовности РФПИ начать поставки российского коронавирусного препарата на Филиппины сразу после получения от национального регулятора разрешения на его чрезвычайное применение", — уточнили в диппредставительстве.