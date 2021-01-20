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Москва

Россия готова начать поставки вакцины «Спутник V» на Филиппины 

РИА Новости и ещё 9 20 января 2021
Россия готова начать поставки вакцины «Спутник V» на Филиппины
Фото: РИА Новости
1Посол РФ в Маниле Марат Павлов обсудил с главой минздрава Филиппин Франсиско Дюке возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории республики, проинформировал о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) начать поставки препарата сразу после получения от национального регулятора разрешения на его применение, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Состоялась беседа посла России на Филиппинах М. Павлова с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке в формате ВКС (видео-конференц-связи). Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в обеих странах, а также возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории республики Филиппины", — сказали в посольстве.

"Глава Минздрава был проинформирован о ходе широкомасштабной вакцинации в России, а также о готовности РФПИ начать поставки российского коронавирусного препарата на Филиппины сразу после получения от национального регулятора разрешения на его чрезвычайное применение", — уточнили в диппредставительстве.

Стороны договорились продолжить контакты в рамках двустороннего сотрудничества по коронавирусной тематике.
Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Также на рассмотрении регулятора сейчас находится заявка компании AztraZeneca.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Минздрав РФ , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Будапешт , Венгрия , Китай , Манила , Филиппины
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