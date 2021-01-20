Пока вы в маске: Италия подала иск к Pfizer 

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Новую разновидность коронавируса обнаружили на территории Калифорнии. В статье The New York Times ее назвали CAL.20C. Этот штамм появился в июле в результате мутаций вируса

РФПИ ожидают, что процесс экспертизы препарата начнется в феврале после чего Европейское агентство лекарственных средств примет решение относительно предоставления «Спутнику V» регистрации.

Над разработкой соответствующего закона уже работают российские власти. По словам Татьяны Москальковой, правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым россиянам сертификатов, которые позволят покидать страну.

Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации в Италии.

Это минимальное значение с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952. Число летальных исходов за сутки составило 597 против 586 днем ранее.