Норкин рассказал анекдот про кошку-программистку 

Норкин ведет шоу «Место встречи». Вчерашний эпизод передачи был посвящен, в частности, использованию спорта для сведения политических счетов и шаурме от Иосифа Сталина. Традиционно по окончании основной части программы Норкин рассказывает анекдот.

Согласно сюжету нового, в кафе на задних лапах заходит кошка, держа в передних ноутбук, и заказывает чашку кофе. Официант удивляется, что кошка разговаривает и работает за компьютером, рассказывает, что его дядя работает в цирке, и предлагает ей поработать там. Кошка уточняет, действительно ли цирк — это место, где гремит музыка и все кувыркаются. Официант подтвердил это.

«И зачем вам программист?» — спросила кошка.

Норкин назвал анекдот добрым. Зрители отреагировали на него сдержанно.

На днях, как сообщал «Рамблер», Норкин рассказал «еврейский» анекдот, состоящий из 10 слов, — «Сара Абрамовна вышла замуж за плохого танцора… и не прогадала».