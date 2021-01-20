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Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве
Фото: РИА Новости
В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, пока рано говорить о стабилизации ситуации или новом подъеме заболеваемости, так как возможны различные варианты.

"По всей вероятности, да. Но надо понаблюдать. Давайте не будем делать скоропостижных выводов. Особо ничего такого экстраординарного нет, все в обычном режиме. Сегодня у нас 20 января, еще недельку надо подождать и посмотреть", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, является ли снижение заболеваемости временным.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в среду в Москве выявлено 2452 случая заболевания коронавирусом. Во вторник этот показатель составлял 3115.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости Москвы , Николай Малышев , РИА Новости
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