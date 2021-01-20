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РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.
Двадцать второго января ВОЗ начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы (rolling review) должен начаться в феврале, уточнил представитель фонда.
Также он подтвердил, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.
Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , ЕС , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Аргентина , Боливия , Венесуэла , Москва , Палестина , Парагвай , Сербия , США , Туркмения
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