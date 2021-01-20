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Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту новых случаев COVID-19 

Газета.Ru 28 минут назад
Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по приросту заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Так, за минувшие 24 часа в Петербурге выявили 3347 новых случаев коронавируса, при этом в Москве число новых заражений составило 2452, а в Подмосковье — 994.
Минимальный прирост зараженных COVID-19 зафиксирован в Еврейской автономной области и на Чукотке, где за сутки выявили девять и шесть новых случаев соответственно.
Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 633 952 случая COVID-19. При этом 67 220 человек умерли.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Общество , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Еврейская Автономная Область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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