Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту новых случаев COVID-19 

Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по приросту заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Так, за минувшие 24 часа в Петербурге выявили 3347 новых случаев коронавируса, при этом в Москве число новых заражений составило 2452, а в Подмосковье — 994.

Минимальный прирост зараженных COVID-19 зафиксирован в Еврейской автономной области и на Чукотке, где за сутки выявили девять и шесть новых случаев соответственно.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 633 952 случая COVID-19. При этом 67 220 человек умерли.